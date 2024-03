SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) distorceu em suas redes sociais o resultado de pesquisa sobre a disputa para a Prefeitura de São Paulo ao ignorar o empate técnico na liderança com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça (19), mostrou o pré-candidato à reeleição com 32% das intenções de voto no principal cenário pesquisado, ante 30,1% de Boulos. Tabata Amaral (PSB) aparece em terceiro, com 9,6%, e Marina Helena (Novo) marcou 5,9%. Kim Kataguiri (União Brasil) fez 5,7%.

Como a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, a situação é considerada de empate técnico na liderança.

Nunes, em rede social, não mencionou a circunstância de empate com Boulos e escreveu: "O resultado publicado hoje da Pesquisa Paraná, onde estamos em primeiro lugar na corrida eleitoral, nos deixa felizes e conscientes da responsabilidade de continuar trabalhando muito".

No último dia 11, o candidato do PSOL distorceu em suas redes sociais o resultado de pesquisa Datafolha, que também apontou empate técnico na liderança. Na ocasião, em seu Instagram, Boulos disse que era o primeiro em intenções de votos e foi chamado de mentiroso por bolsonaristas que apoiam Nunes.

"Bom dia! Começamos a semana com mais uma pesquisa que aponta nossa chapa como a preferida da população de São Paulo. Muito obrigado pelo apoio e confiança!", afirmou o deputado federal. "Invasor de terras continua mentindo. Não se deixe enganar", escreveu Fabio Wajngarten, braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Paraná Pesquisas também entrevistou eleitores sobre um segundo cenário de primeiro turno, sem o pré-candidato Kim Kataguiri. Nessa simulação, o prefeito apareceu com 34,3% das intenções de voto, e Boulos, 30,6%. Também nesse caso não há uma liderança isolada, conforme as margens de erro.

A pesquisa foi realizada de quarta-feira (13) até segunda (18), com 1.350 eleitores.