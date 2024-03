SÃO PAULO, SP E BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula pediu que ministros não se limitassem a falar de assuntos das próprias pastas ao anunciar o Plano Juventude Negra Viva na manhã desta quinta-feira (21).

Dezoito ministérios estão envolvidos em ações do programa, afirmou o presidente. Em discurso, ele pregou a união dos mandatários das pastas nas execuções dos planos.

Lula disse que sentiu "preocupação" após reunião ministerial. "Terminei a reunião preocupado, porque preciso saber quem está tomando conta de cada política. Se tem muita gente tomando conta e não tem um coordenador para assumir essa responsabilidade, a gente corre o risco dessas políticas não estarem sendo efetivadas tal como diz o decreto", disse.

Ministros devem viajar para espalhar palavra do programa, disse Lula. "Para o povo saber que tem um programa, para o povo poder brigar para que o programa atenda seus interesses", afirmou o presidente.

O ministério rodou e se reuniu com movimentos sociais de 27 estados para bolar o plano. Com pouco mais de um ano para ser montado, já era alvo de críticas de aliados, que cobravam celeridade.

O auditório em Ceilândia, região administrativa do DF, estava lotado de estudantes secundaristas. Todos os ministros foram aplaudidos com entusiasmo jovem, mas Marina Silva (Meio Ambiente) foi ovacionada por gritos com seu nome.

"Se cada um só falar do seu ministério, não adianta um programa com 18 ministros. Cada ministro tem que adotar o plano da juventude negra em seus discursos", disse o Presidente Lula.