SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (21) mostrou que o governo Lula (PT) tem avaliação ótima ou boa de 35%, enquanto 33% consideram a gestão ruim ou péssima, e 30%, regular. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder.

O resultado, com oscilações negativas em relação ao levantamento anterior (o petista tinha 38% de avaliação ótima ou boa e 30% de ruim ou péssima), pode ser visto também entre os segmentos que o instituto de pesquisa entrevistou, como os evangélicos e entre a classe média.

Nestes grupos, e em outros como os homens e os eleitores do Sudeste, é possível ver a mesma tendência dos resultados principais, sugerindo um cansaço da opinião pública apesar da estabilidade nos resultados de pesquisa.

Já em grupos como os católicos, as mulheres, os que recebem até dois salários mínimos e entre os nordestinos, as oscilações são menores, sugerindo maior estabilidade do governo.