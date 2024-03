BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão nesta quinta (28) contra uma pessoa suspeita de criar em rede social um perfil falso do ministro Ricardo Lewandowski.

De acordo com a PF, o suspeito criou a página no Instagram com nome e foto sem autorização do ministro da Justiça e Segurança Pública.

A investigação terá continuidade para esclarecer qual era o objetivo do investigado com a criação de perfil falso, bem como para verificar se outras autoridades públicas foram vítimas desse crime.

Ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal), Lewandowski assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula (PT) no começo deste ano.

Ele substituiu Flávio Dino, que deixou a pasta para assumir uma vaga na corte.