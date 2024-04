Uma pesquisa do instituto Datatempo mostrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é mal avaliado em Belo Horizonte, em comparação com a última pesquisa divulgada em setembro de 2023. O levantamento mostrou ainda que a aprovação da gestão do governador Romeu Zema (Novo) teve queda na cidade.

A margem de erro do levantamento é de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com o instituto, 49,9% dos eleitores de BH desaprovam o governo federal e 42,4% aprovam a gestão do atual presidente da república. O resultado mostra um crescimento de 7,5 pontos percentuais em relação à pesquisa do ano anterior; o de aprovação caiu 9,8 pontos. Na época, 42,5% reprovavam gestão federal e 52,3% aprovavam.

A pesquisa mostra que Lula tem mais aprovação entre os eleitores da capital mineira com 60 anos ou mais (52,1%), entre aqueles com baixa escolaridade (50,6%) e os que vivem na região Nordeste da capital (48,6%).

A aprovação entre os eleitores da região Noroeste e da Pampulha é menor – 35,7% e 31,2%, respectivamente.

Gestão de Romeu Zema

A gestão do governador Romeu Zema segue com aprovação em Belo Horizonte, mas o índice saiu 11,5 pontos percentuais em relação à pesquisa de setembro, quando era de 61,1%. Atualmente, a aprovação é de 49,6%.

Já a desaprovação do governo estadual cresceu 9 pontos percentuais e passou de 32,9% para 41,9% no período.

Diferente de Lula, que é mais popular entre os mais velhos, por exemplo, a pesquisa aponta que a aprovação do governo Zema é homogênea entre todos os recortes analisados (faixa etária, sexo, níveis de renda e escolaridade e região).