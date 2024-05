A primeira pesquisa da empresa F5 Atualiza Dados sobre as eleições municipais de 2024 em Juiz de Fora, encomendada pela TV Alterosa em parceria com o Jornal Estado de Minas, apontou que a prefeita Margarida Salomão (PT) tem 26,53% de intenções de voto para a reeleição. A deputada federal Ione Barbosa aparece em segundo lugar nas intenções de voto tecnicamente empatada com Charlles Evangelista (PL).

A margem de erro da pesquisa divulgada nesta quinta-feira (8) é de 3,4% para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Foram entrevistadas 850 pessoas entre os dias 2 e 4 de maio. A metodologia de pesquisa utilizada é quantitativa, que consiste na aplicação domiciliar de questionários estruturados junto a uma amostra representativa de eleitores do município de Juiz de Fora

Pesquisa

A pesquisa mostra que a pré-candidata ao Executivo, a deputada federal Ione Barbosa (Avante), aparece em segundo lugar nas intenções de voto com 18,55%.

Logo depois está Charlles Evangelista (PL), com 15,4%, Julio Delgado (MDB) com 5,77% e Isauro Calais (PSC) com 3,17%. Como citado acima, considerando a margem de erro, Ione e Charlles estão em empate técnico neste momento.

Os votos em branco ou nulo foram 14,99% dos entrevistados; os que não sabiam em quem votar são 13,7 e 1,89% dos entrevistados não quiseram responder a pesquisa.

Rejeição

Os entrevistados foram perguntados em qual dos possíveis candidatos à Prefeitura eles não votariam de jeito nenhum. Veja abaixo o resultado:

Margarida Salomão: 34,89%

Charlles Evangelista: 14,29%

Isauro Calais: 6,32%

Ione Barbosa: 4,92%

Julio Delgado: 2,46%

Não votariam em nenhum dos candidatos: 16,04%

Não sabiam ou não quiseram opinar: 11,71%

Poderiam voltar em todos: 9,37%

Avaliação da gestão de Margarida Salomão

Os entrevistados também foram perguntados sobre a gestão da prefeita Margarida Salomão:

Regular: 35,91%

Boa: 32,40%

Péssima: 10,76%

Ótima: 9,71%

Ruim: 9,01%

Não responderam: 2,21%

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-00586/2024.