Termina na próxima quinta-feira (05) o prazo para quem não votou no primeiro turno das eleições municipais apresentar a justificativa. As justificativas podem ser feitas através do aplicativo do E-título, no site do Tribunal Superior Eleitoral, no sistema "Justifica" e também de forma presencial nos Cartórios Eleitorais. Em qualquer uma dessas opções é necessário apresentar um documento que comprove o motivo da ausência nas urnas. Caso a justificativa seja aceita pelo juiz eleitoral, haverá o registro no histórico do título eleitoral. Se a justificativa for indeferida, a pessoa precisará quitar o débito no valor de R$3,52.

O eleitor que estava fora do Brasil na data da votação pode justificar a ausência em até 30 dias após o seu retorno ao país, caso o retorno aconteça após o fim dos prazos previstos no calendário eleitoral.

Em Juiz de Fora, 82.172 pessoas não votaram no primeiro turno.

Tags:

Calendário Eleitoral | Eleições | justificativa de ausência | prazo | primeiro turno