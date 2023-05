Três jogadores do Tupi foram vistos jogando no futebol amador neste domingo (28). O jogo aconteceu no dia seguinte da partida contra o União Luziense, vencida pelo Tupi por 5 a 1, pelo Campeonato Mineiro.

A denúncia feita através das redes sociais mostra os jogadores em campo e um deles aparece caído no chão após receber uma entrada dura.

Lembrando que se o jogador se lesiona em um partida não oficial o custo de tratamento pode recair sobre o clube.

