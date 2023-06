Deputadas de Juiz de Fora, Ana Pimentel (PT) e Ione Barbosa (Avante) votaram a favor da Medida Provisória (MP) que estabeleceu a estrutura atual de 37 ministérios no governo Lula. Foram 337 votos a favor e 125 contra.

Caso a medida não fosse votada, estrutura atual com 37 ministérios seria reduzida para modelo do governo Bolsonaro, com 23 pastas.

O voto da deputada Delegada Ione gerou revolta nas redes sociais, uma vez que a deputada sempre apoiou o governo Bolsonaro e foi de oposição ao governo do PT.

Tags:

Apoio | Bolsonaro | Ione Barbosa | Lula | TR | Voto