O chef de cozinha francês naturalizado brasileiro, Érick Jacquin, foi flagrado em Juiz de Fora na noite do último domingo (18). Fãs do reality show Masterchef registraram momentos em que Jacquin visitou o bar Queens e o restaurante Assunta. Ventila-se nos corredores da Arcellormittal que a produção sondou a empresa, para que uma prova do reality possa ser realizada dentro da estrutura da siderúrgica. Parte da equipe avaliaria o espaço no início desta semana, para a gravação.

A equipe da Acessa.com fez contato com a assessoria da Arcellormittal, para confirmar a informação, no entanto, ainda aguarda a resposta.