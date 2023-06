Por meio das redes sociais o assessor de comunicação e marketing esportivo, Roney Testa, comunicou a saúda do Departamento de Comunicação e Marketing do Tupi Foot Ball Club, na tarde desta quinta-feira (29). No texto, ele ressalta o trabalho desempenhado durante duas temporadas no clube. Ele destacou no comunicado o empenho na reconstrução da marca que, conforme o assessor, estava negativamente impactada.



"Com relação à Comunicação e o Marketing, encontramos o clube sem um site oficial ativo, sem um perfil no Instagram, o mesmo havia sido deletado pela gestão anterior e, sem conseguir os acessos às contas do Twitter e Facebook, este posteriormente foi possível restabelecer o acesso. Encontramos o clube também, praticamente, sem nenhum parceiro e com o torcedor totalmente afastado", disse Roney. Ele acrescentou que, diante do cenário encontrado, foi preciso começar do zero.



"Buscando sempre o melhor para o clube e para o futebol da cidade de Juiz de Fora, profissionalizamos o serviço de atendimento à imprensa e tudo relacionado à Comunicação do Galo. Site oficial, redes sociais, sócio-torcedor e dezenas de parcerias fechadas. Tudo isso e muito mais feito com o máximo de carinho, respeito e profissionalismo, apesar das inúmeras limitações.Finalizamos esta passagem sem o sucesso esperado dentro das quatro linhas, mas fora delas, buscamos fazer o possível para a reconstrução da imagem do Tupi no mercado", avaliou.



O assessor finalizou o recado agradecendo aos parceiros, aos torcedores, os profissionais da imprensa e a todos os outros envolvidos, desde o convite do Coronel Jeferson Vitor. "Um agradecimento ao presidente Tiquinho, que sempre nos deu autonomia e confiou 100% em nosso trabalho!E um último agradecimento ao Guilherme Aníbal, que nesta temporada foi extremamente importante na captação dos parceiros e nas ações do sócio-torcedor e ao Tiago Castilho, que desde o primeiro dia esteve ao nosso lado, contribuindo de maneira incondicional".



Roney ainda disse que sai triste com muitas coisas, embora esteja com o sentimento de dever cumprido.