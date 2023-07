O Tupynambás mostrou, através de suas redes sociais, o local onde será o novo Centro de Treinamento do clube. A divulgação do espaço veio após o presidente do clube, Cláudio Dias, entrar com um processo contra o jornalista, Matheus Brum. O profissional divulgou em seu Facebook um texto afirmando que o clube não tem sede nova sendo construída, nem terreno comprado em Juiz de Fora. Leia abaixo.

"NÃO HÁ SEDE NOVA DO TUPYNAMBÁS SENDO CONSTRUÍDA!

Há tempos venho falando aqui e em outras redes que o dinheiro da venda da sede social no Poço Rico (R$ 22 milhões, segundo o contrato) não estava sendo efetivamente usado pelo clube. Apesar da promessa de uma nova sede e, inclusive, com a benelovência da imprensa de Juiz de Fora que assumiu essa narrativa como a correta e fez algumas matérias mostrando o tal "terreno" do Novo Tupynambás, a verdade sempre aparece.

E a verdade é: NÃO TEM SEDE NOVA SENDO CONSTRUÍDA, NEM TERRENO COMPRADO.

Questionei a Prefeitura de Juiz de Fora, pela Lei de Acesso à Informação, se há algum projeto apresentado para a construção do Novo Tupynambás. Eis a resposta:

"Foi realizada uma pesquisa no Departamento de Licenciamento de Obras e Parcelamentos Urbanos (DLU) acerca de projetos de construção para o Tupynambás e até a presente data não foi localizada qualquer informação básica ou solicitação de aprovação de projetos de construção", informou a PJF.

Questionei o Tupynambás sobre a resposta da Prefeitura de Juiz de Fora. Eis a resposta, via assessoria de comunicação.

"A informação solicitada é restrita a sócios proprietários, que foram comunicados na Assembleia Geral do Tupynambás. Não foi dada entrada em nenhum projeto pois o clube está analisando algumas propostas. Após essa definição, serão tomadas as medidas necessárias junto aos órgãos públicos competentes", informou o Baeta.

O Código Penal não me permite dizer o que será feito com esse dinheiro. Mas, para quem sabe ler, um pingo é letra.

Lembrando, a sede foi vendida por R$ 22 milhões, por mais que nossa gloriosa imprensa local tente esconder essa informação!".

No vídeo divulgado pelo perfil oficial do Baeta aparentemente o local escolhido pelo clube não é em Juiz de Fora.