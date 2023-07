A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Juiz de Fora instaurou, no dia 24 de março, o procedimento preparatório para apurar irregularidades em contrato firmado pela Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes) e a empresa GUILHERME ANDRE COSTA FERREIRA, de Nome Fantasia GW SOLUTION ou GW TECNOLOGIA EM SAÚDE. Segundo consta no processo, será investigado a má prestação do serviço e em duplicidade e por valor superior ao contrato já mantido com a GIW INFORMATICA LTDA.

Em contato com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), foi confirmado as investigações, porém ainda em processo inicial e sem informações ou irregularidades constatadas a serem divulgadas no momento.

Em nota, a Acispes informou que tem colaborado com o Ministério Público, atendendo aos expedientes e ofícios emitidos no curso da investigação e está absolutamente segura acerca da legalidade dos ajustes firmados, o que certamente será, ao final, constatado e comprovado.