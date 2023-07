O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) está expandindo seu ecossistema com a chegada de uma empresa italiana automotiva ao condomínio do Critt, a TC Projetos, afiliada no Brasil da Tecnocad Group, que está no ramo automotivo há 37 anos na Itália, fornecendo tecnologia para gigantes como Ferrari, Maserati, Iveco e Stellantis. A parceria promete impulsionar ainda mais o desenvolvimento tecnológico e a inovação em Juiz de Fora.

A entrada da TC Projetos no condomínio do Critt representa uma ação estratégica, já que a organização busca explorar um mercado ainda não totalmente explorado, em comparação a cidades como São Paulo e Belo Horizonte, ao atrair mão de obra especializada para Juiz de Fora.

“Juiz de Fora prepara profissionais para esses locais. Estar no Critt supera nossas expectativas, uma vez que estamos no centro de uma das maiores universidades no país, e podendo fazer uma troca de know-how e competência técnica muito próximos. Aceitamos prontamente o convite, e a sede na Itália viu essa possibilidade com uma oportunidade única”, afirma José Luiz Ferreira, gerente técnico da TC Projetos.

Inicialmente será estabelecido um escritório dentro do Critt, seguindo o modelo de seus outros dois no Brasil, como Belo Horizonte e Contagem, com cerca de 15 profissionais. O passo seguinte será capacitar a mão de obra local para atender às futuras demandas de projetos, tanto no Brasil quanto na Europa, sobretudo nas fases anteriores de design (parte criativa e conceitual do veículo) e CAD (Desenvolvimento do Produto nos Softwares 3D).

A empresa utilizará softwares avançados, como NX Siemens, CATIA e HyperWorks, e gradualmente integrará esses novos contratados às suas equipes globais. Com o aumento da demanda, a expectativa é que esse número chegue entre 150 a 200, em dois anos.

Oportunidades exclusivas

A opção da empresa pelo Critt é devido a diversos pontos favoráveis e benefícios significativos, tais como: a proximidade com a excelência dos cursos de Engenharia da UFJF; a possibilidade de pesquisas e oferta de soluções de Inovação para o mercado automotivo que tem que se reinventar a cada novo projeto; e as condições de infraestrutura facilitadas para início das atividades.

“Consultamos outros pontos, salas comerciais, facilidade de acesso, mas as condições oferecidas pelo Critt foram determinantes”, complementa o gerente da TC Projetos.

Para o diretor de Inovação da UFJF e do Critt, Fabrício Campos, o condomínio de Empresas cumpre uma das suas missões ao receber este novo empreendimento em Juiz de Fora que tem o potencial de impactar na forma com que a prestação de serviços na área automotiva é realizada, em especial na Validação Virtual. A iniciativa vai trazer “oportunidades para a fixação de profissionais nestas áreas na região, além de dar mais um passo para a internacionalização dos nossos programas”.

Condomínio de Empresas

Para participar do Condomínio de Empresas do Critt, é necessário acompanhar os editais de seleção que são divulgados periodicamente. Neles constam informações sobre os requisitos, critérios de avaliação e documentos necessários para a inscrição.

Os interessados devem estar atentos aos prazos estabelecidos e seguir as orientações do edital para garantir sua participação no processo seletivo. Trata-se de uma oportunidade exclusiva de integrar um ambiente de inovação, networking e suporte empresarial, que promove o crescimento e desenvolvimento das empresas participantes.

Conheça a TC Projetos

Especializada na concepção, design, engenharia (CAD), validação virtual (CAE) e prototipagem em escala real de veículos, a TC Projetos atende às necessidades e demandas de seus clientes.

No Brasil, a empresa tem trabalhado com a Stellantis desde 2013, e na Itália, além da Stellantis, realiza projetos para marcas como Ferrari, Maserati e Iveco, entre outras. A chegada da TC Projetos ao Critt representa um marco importante na colaboração entre empresas e instituições locais, fortalecendo ainda mais o cenário de inovação e tecnologia de Juiz de Fora e da Zona da Mata Mineira.