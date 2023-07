A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) se reuniu na última terça-feira (11) sem a presença da participante Ana Ede, que faleceu no último mês. Em homenagem, os vereadores Julinho Rossignoli (PP - presidente), Juraci Scheffer (PT) e Antônio Aguiar (UNIÃO) discutiram formas de homenageá-la. Além da homenagem, os vereadores e participantes conversaram sobre a criação de uma ouvidoria e uma mini escola de educação financeira.

O projeto de criação de uma ouvidoria está em tramitação. Para Julinho, o órgão garantirá, se aprovado, "dar voz às pessoas idosas com respaldo e sem depender necessariamente de um vereador". Dentre as sugestões complementares à proposição, está a possibilidade de dar poder à ouvidoria para intervenção no sentido de garantir os benefícios das pessoas idosas no transporte intermunicipal e interestadual. O participante Manoel Denezine lembrou que a ouvidoria possibilitaria direcionamento para todas as reclamações com regulamentação do órgão e seus possíveis convênios.

O coordenador do Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon) da CMJF, Nilson Ferreira, participou do encontro para apresentar informações de segurança e listou os principais golpes que vitimam as pessoas idosas. Nilson propôs parceria entre o Sedecon e a comissão para a criação de uma mini-escola de educação financeira voltada para o público. “Há um aumento significativo de reclamações de direitos financeiros e abusos em empréstimos. O nível dos abusos é gravíssimo. E vocês na comissão também têm recebido essas denúncias", anunciou Nilson.

Homenagem a Ana Ede

Assídua participante das discussões na Câmara Municipal, Ana Maria de Freitas Ede Oliveira era participante ativa da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e do Câmara Sênior. Comunicativa e engajada, Ana Ede era advogada e cidadã honorária de Juiz de Fora. Foi presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB – subseção Juiz de Fora —, componente da Comissão de Segurança no Trânsito de JF (Comset-JF), delegada da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA-MG) e também era presidente do Rotary Club Juiz de Fora Distrito Industrial. Ana Ede faleceu no dia 11 de junho aos 83 anos.