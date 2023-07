Acompanhada da família, a viúva dona Berenice Machado recebe a segunda mais importante honraria do Governo de Minas em reconhecimento ao trabalho do empresário Gumercindo Machado e de toda a sua família, desempenhado em Minas e no Brasil, à frente da empresa U&M Mineração e Construção, entre outros empreendimentos de sucesso.

A cerimônia de entrega da Medalha Santos Dumont pelo governador Romeu Zema acontece nesta quinta-feira, 20 de julho, no município que também leva o nome do pai da aviação, na Zona da Mata.

Neste ano, a cerimônia faz referência aos 150 anos do nascimento do inventor mineiro, e a condecoração será concedida a 125 personalidades em três graus: Ouro, Prata e Bronze. Os agraciados são, tradicionalmente, nomes com atuação de destaque para o desenvolvimento de Minas Gerais.



O legado de um incansável empreendedor



Gumercindo Machado foi o fundador da empresa U&M Mineração e Construção. Com sede em Matias Barbosa, a empresa tornou-se uma das líderes do setor de construção e engenheira e a líder no segmento de grandes movimentações de solo e rocha com equipamentos extrapesados no Brasil.

Foi um grande empresário, admirado por seu dinamismo, entusiasmo, ética nos negócios e generosidade em compartilhar ensinamentos e incentivar sonhos.

“Eu comecei do nada, mas sempre soube a importância do trabalho. Esse é o principal valor da vida, e foi o que eu quis passar para meus filhos”, disse o patriarca de uma família que não deixa dúvidas de que a fórmula dá certo. “Olho para eles (os filhos) e vejo que meu maior mérito foi ter ensinado o valor do trabalho. É preciso pôr a mão na massa, isso supera quase todas as dificuldades”, frisou em entrevista à Revista Mundo Pangea.

Nascido em 1928 em Guarará (MG), Gumercindo Machado sempre foi empreendedor, dedicado ao trabalho, com foco na excelência. Mudou-se ainda menino para Leopoldina e depois para Juiz de Fora, para cursar a Faculdade de Engenharia Civil da UFJF. No segundo ano de curso, já havia iniciado seus trabalhos na área de topografia. Em 1958, fundou a empresa SOTEPA - Sociedade de Terraplanagem e Pavimentação Ltda. E não parou mais.

Com a experiência adquirida no ramo de construções civis em geral, em 1975, Gumercindo e sua esposa Berenice Ribeiro Machado fundaram a Módulo Engenharia e Construções Ltda., sempre incentivando os sete filhos a participarem dos empreendimentos. Ampliaram os negócios com a Módulo Embalagens, a Thema Veículos, entre outras empresas.



Sobre a Medalha Santos Dumont



Criada em 1956, a medalha é uma referência também ao primeiro voo do brasileiro em uma aeronave mais pesada que o ar, o 14-Bis, em outubro de 1906, em Paris (França). Alberto Santos Dumont foi fundamental para descobertas que o mundo viveu após o advento da aviação.

O local da cerimônia também é simbólico: é o lugar onde nasceu o inventor – agora Museu de Cabangu – e que guarda importante acervo, entre réplicas e objetos pessoais do aviador.

Além da entrega da honraria pelo Estado, a solenidade marca o lançamento, pelos Correios, de um selo comemorativo e de um carimbo do 1º dia de circulação em homenagem aos 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont.

A Prefeitura do município também tem série de atividades alusivas ao inventor brasileiro, em andamento até o dia 26 de julho.



Santos Dumont

Nascido em 20 de julho de 1873, Alberto Santos Dumont era o sexto filho de Francisca Santos e do engenheiro Henrique Dumont. Em 1892, foi estudar na França. Em 1906, realizou o voo do 14-Bis, um pequeno avião de alumínio, bambu e seda japonesa. O voo, considerado o primeiro com um aparelho mais pesado que o ar, foi registrado pela Federação Aeronáutica Internacional. Recebeu vários prêmios, inclusive do Aeroclube da França.



Em 1932, já com a saúde debilitada, Santos Dumont foi levado pela família para uma estação de repouso no Guarujá, no litoral de São Paulo. Faleceu três dias após completar 59 anos de idade.



Museu de Cabangu

A antiga residência do inventor mineiro está localizada a cerca de 40km de Juiz de Fora e 220km de Belo Horizonte, no município de Santos Dumont, na Zona da Mata.

Embora criado pelo Governo de Minas em 1956, o parque histórico foi oficialmente inaugurado em 1973, quando a casa foi restaurada. Atualmente, o museu exibe, na casa e nos parques, peças antigas – algumas delas recuperadas – como réplicas de aviões, fotos, cartas, obras de arte e objetos pessoais do aviador, como a cartola e os óculos, usados por Dumont e sua família.