Uma briga entre um trabalhador que atua em uma obra na Rua Oswaldo Cruz e um ciclista chamou a atenção de quem passava pelo local, que fica no Centro de Juiz de Fora, na manhã desta segunda-feira (7).

No vídeo, que foi compartilhado pelas redes sociais, um ciclista tenta atingir o trabalhador com uma pedra. Em reação, o homem atinge o ciclista com um carrinho de mão, fazendo com que ele caia na via. Dois outros funcionários da obra impediram que o desentendimento continuasse e escalasse para uma agressão pior. A equipe do Acessa.com fez contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para obter outras informações sobre o ocorrido, no entanto, trata-se de uma empresa prestadora de serviços e o município não se pronunciou sobre o ocorrido.