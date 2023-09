A Prefeitura de Juiz de Fora vai receber, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o valor de R$2,5 milhões para serem investidos no Museu Mariano Procópio. A informação foi confirmada pela reportagem por meio do Portal da Transparência. O contrato foi assinado no dia 18 de agosto de 2023.

Conforme consta no documento, o valor é para ser destinado na “reabilitação do Museu Mariano Procópio”.

Questionada, a Prefeitura informou que não há um panorama assertivo sobre o projeto.

Ainda de acordo com o contrato, o Executivo tem o prazo de 36 meses para utilizar o recurso e ele deverá ser aplicado, exclusivamente, no Projeto Cultural, não podendo ser destinado para outras áreas.

A Prefeitura deverá, devolver ao Ministério da Cultura, conforme orientação, os recursos não aplicados no Projeto Cultural e/ou aqueles cuja aplicação deixe de ser comprovada.