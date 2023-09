Nesta quarta-feira (6), o deputado estadual Noraldino Junior se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). O evento contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do ministro de Portos e Aeroportos, Marcio Franca, do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite e da bancada mineira.