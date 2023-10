Está para ser anunciado um grande empreendimento em Juiz de Fora que envolve o Colégio Metodista Granbery. Conforme informações iniciais enviadas ao Portal Acessa.com para a coluna 'Por Trás da Notícia', por conta de uma dívida milionária, o colégio estaria negociando o terreno onde está sediado o Centro de Educação Física e Esportes (CEFE), também conhecido como Praça de Esportes do Granbery, local onde foi realizada a primeira partida de futebol do Brasil.

Em celebração aos 134 anos do Colégio Granbery, a instituição publicou em seu site uma matéria que conta em detalhes toda a sua história. No trecho onde cita a tradição esportiva da escola, é informado o registro da primeira partida de futebol do Brasil realizada no colégio, em 1893, dois anos antes do jogo registrado por Charles Miller.

De acordo com o texto, John McPhearson Lander, primeiro reitor do Granbery e diretor na época, era responsável pelo livro de matrículas do colégio e, ao invés de publicar apenas matrículas e notas de alunos, passou a escrever fatos de forma cronológica. "E o que chama atenção são duas referências ao futebol as quais mencionam que houve a introdução de “foot-ball and tennis” no Granbery e, no mesmo ano, na realização do “field day”, um evento de esportes no colégio, houve outro registro".

FOTO: (Foto: Bruno Ribeiro) – reprodução: https://ge.globo.com/ - Primeira citação que trata da introdução do futebol no Granbery, em março de 1893

Com o projeto, o bairro ganhará duas novas praças, além de outros empreendimentos imobiliários. A concretização desse grande investimento trará relevantes mudanças ao centro da cidade de Juiz de Fora.