Uma nova proposta de compra da área de esportes foi apresentada ao Granbery nesta quinta-feira (16). Conforme documento presente nos autos do processo, após analisados os custos do investimento pretendido com a aquisição do imóvel, considerando, as condições , propõe, para fins de pagamento, R$ 25 milhões . O valor é inferior ao apresentado anteriormente por outra empresa, que ofereceu R$ 40 milhões.

Em contrapartida a nova proposta oferece a comissão do leiloeiro, de 3% sobre o valor total estimado para a aquisição, no importe de R$ 40 milhões. Consta ainda no documento, a doação de R$5 milhões em benfeitorias ao Município de Juiz de Fora, a serem empregadas na construção do centro de convivência e/ou praça de lazer ou em qualquer outra atividade desenvolvida pelo Município, tais como reformas de prédios públicos de qualquer espécie, aquisição de insumos etc. Além de R$ 2 milhões para política social em benefício dos moradores do Bairro Granbery.

A nova empresa proponente se compromete a pagar em até sete dias após arrematar o local, o valor à vista. Ainda conforme apurado pelo Portal, o leilão foi adiado para dezembro, pois a votação para definir o tombamento do local será realizada na próxima quinta-feira, o que poderá mudar os rumos do leilão.