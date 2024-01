O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac) aprovou nessa segunda-feira (15) o tombamento do Centro de Educação Física e Esporte (Cefe) do Instituto Metodista Granbery em votação.

O espaço é objeto de interesse em leilão, da empresa SOIP Incorporadora, proponente preferencial. O terreno é alvo de negociação para a quitação de parte da dívida do Colégio, que ultrapassa, R$1,3 bilhão. A área tem valor estimado de R$ 40 milhões.