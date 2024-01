A equipe da Acessa.com conseguiu confirmar com o Cine Josué a paralisação das atividades na unidade do Santa Cruz Shopping. No contato feito na tarde desta quarta-feira (31), no entanto, a administração do estabelecimento não detalhou o que levou à tomar a medida da suspensão das exibições.

Além das salas do Santa Cruz Shopping, o Cine Josué gerencia as sessões que acontecem na unidade no Shopping Alameda, onde as atividades permanecem inalteradas.