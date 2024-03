O Bairro Eldorado, na Zona Nordeste de Juiz de Fora, recebeu a visita do apresentador Rodrigo Faro, que veio à cidade gravar com a ex-jogadora de vôlei e terceiro lugar da edição de 2023 do reality A Fazenda, Marcia Fu, na tarde desta segunda-feira (4).

O apresentador e a juiz-forana fizeram imagens pelas ruas da localidade. Em uma das passagens registradas pelos moradores, Rodrigo e Márcia, em lados opostos, jogaram vôlei com uma rede improvisada, usando uma rua como quadra. Ainda não há informações sobre quando a matéria vai ao ar.