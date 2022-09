Foto: Corpo de Bombeiros - Combate as chamas em um terreno

Equipe do Corpo de Bombeiros de São João Del-Rei combateram um incêndio em uma vegetação que estava ameaçando um imóvel em Dores de Campos, durante a tarde desta terça-feira. Segundo os militares, a equipe estava na cidade durante uma vistoria quando visualizou uma grande quantidade de fumaça nas proximidades. Ao chegarem no local do incêndio, foi verificado que as chamas estavam atingindo um terreno e ameaçando a chegar em uma casa. Ainda de acordo com os Bombeiros, foram utilizados galhos de árvores como abafadores improvisados e mangueiras de jardim para o combate às chamas. Ninguém se feriu