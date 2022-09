Prefeitura de Leopoldina - Prefeito assina decreto que regulamenta o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico na cidade

O prefeito de Leopoldina, Pedro Augusto Junqueira Ferraz (PL), regulamentou nesta quinta-feira (15) a Lei nº 4625, que institui o Programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico e possibilita o repasse de valores com o objetivo de incentivar o esporte no município.

O projeto é de autoria do vereador Edvaldo Franquido (PT) e os recursos são oriundos do Fundo Municipal de Esportes, com aprovação do Conselho Municipal de Esportes.

O programa que trata a lei consiste em apoio financeiro, técnico e material a atletas e paratletas amadores e profissionais, contemplando também auxílio aos respectivos técnicos quando houver. E atenderá atletas registrados na federação ou confederação administradora de suas respectivas modalidades, cujo desempenho esportivo esteja comprovado por resultados em eventos oficiais, de acordo com os critérios estabelecidos na lei.

O número de bolsas a ser ofertado a cada ano está condicionado aos recursos disponíveis no Fundo Municipal de Esportes. As inscrições, prazos e critérios de avaliação deverão ser divulgados através de edital público, até o dia 31 de outubro de cada ano.

“Com a regulamentação da lei, criamos um ambiente favorável para que o esporte municipal passe a receber benefícios oficiais e os atletas cada vez mais busquem resultados. Sou um entusiasta do esporte e nossa gestão vai continuar trabalhando para valorizar os atletas e promover o desenvolvimento da prática esportiva como meio de promoção social”, disse Pedro Augusto Junqueira Ferraz.