Reprodução - PRF

Uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um carro terminou com um homem morto na tarde desta segunda-feira (19), no km 116, na BR-040, na altura de Duque de Caxias.



Agentes da PRF estavam fazendo uma fiscalização na altura no km 94, da Serra de Petrópolis, quando deram ordem de parada ao veículo, que não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Durante a perseguição, outra equipe da PRF também acompanhou o motorista, que segundo os agentes, trafegava aproximadamente a 170 km/h, colocando em risco outros condutores.

Ao chegar em uma reta, próximo da Reduc, o motorista do carro perdeu o controle e acabou capotando. Segundo os agentes, o homem morreu no local.

Uma grande quantidade de maconha foi encontrada no veículo da marca Renault Duster.

BR-040 | Perseguição | PRF | Serra de Petrópolis