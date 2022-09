Foto: Bombeiros de Barbacena - Viatura dos Bombeiros no atendimento a vítima

Um homem de 64 anos foi vítima de agressão, no bairro São Pedro, na cidade de Barbacena.

De acordo com os Bombeiros, a vítima teria recebido golpes de enxada na cabeça, enquanto trabalhava no serviço de capina.

De acordo com o homem, ele estava trabalhando quando foi surpreendido por uma mulher que pegou a enxada e golpeou o homem. Os Bombeiros encontraram a vítima sentada no chão com um ferimento na testa. A mulher, autora das agressões, teria fugido e não foi identificada.

O homem foi levado para o Hospital Regional para receber os cuidados médicos.



Tags:

Agressão | barbacena | bombeiros | enxada