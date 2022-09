Foto: Bombeiros de Minas Gerais - Militares atuam no resgate da vítima

Um homem de 37 anos caiu de uma altura de 12 metros em um fosso de elevador, na cidade de Conselheiro Lafaiete. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava caída no fosso em uma construção no bairro Ouro Verde. Ao chegarem no local, o homem estava caído no chão a uma profundidade de dois metros ao fundo do primeiro pavimento.

Ainda de acordo com os militares, a vítima estava trabalhando no quarto andar do prédio a uma altura de 12 metros aproximadamente de onde ele veio cair. O homem foi socorrido com o auxílio de uma escada e imobilizado. Ele teve fratura nas pernas. O homem foi atendido pelo SAMU e encaminhado para a Maternidade São José.

Tags:

bombeiros | Conselheiro Lafaiete | Queda de altura