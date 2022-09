Foto: Corpo de Bombeiros - Corpo do idoso foi encontrado três dias depois do afogamento

O corpo de um idoso de 68 anos foi encontrado na represa de Camargos, em Madre de Deus de Minas, nesta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava desaparecida há três dias. O homem teria ido até a represa de barco e se afogado. Ainda de acordo com os Bombeiros, as buscas estavam sendo realizadas desde a noite da última sexta, 23. Testemunhas teriam visto o barco virar no local conhecido como Comunidade da Laje.



Ainda de acordo com testemunhas, a vítima conhecia bem o local, sabia nadar e morava nas proximidades há muitos anos. A hipótese levantada pelos Bombeiros é de que a vítima teria tido um mal súbito ou algo atípico que tenha causado o afogamento do idoso. A perícia foi acionada e o corpo foi removido das águas e levado para o IML de São João del-Rei.



Tags:

corpo encontrado | idoso | madre de deus de minas | represa de Camargos