Foto: PRF - Agentes apreenderam maços de cigarros que estavam sendo transportados por um caminhão

Um caminhão com 400 mil maços de cigarros, de fabricação nacional, sem o devido recolhimento de impostos foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última segunda-feira, 26. A carga está avaliada em aproximadamente 2 milhões de reais. De acordo com a PRF, a fiscalização aconteceu na BR 040, no KM 816, na cidade de Simão Pereira.

Durante a abordagem, os agentes suspeitaram da documentação fiscal que havia sido apresentada pelo condutor e descobriram que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não havia sido recolhido. Ainda de acordo com a PRF, a mercadoria foi fabricada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro e estava seguindo para o Estado de Goiás.

O proprietário da carga chegou a comprovar o pagamento do imposto, porém, terá que pagar multas de aproximadamente um 1 milhão de reais. O veículo e a mercadoria estão à disposição da Receita Estadual para providências até regularização da situação fiscal.



Tags:

MAÇOS DE CIGARROS | PRF | SIMÃO PEREIRA