Foto: Pixabay - Adolescente foi encontrado morto com vários disparos dentro da própria casa

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros, na última quarta-feira, em Visconde do Rio Branco.

De acordo com a boletim de ocorrência, a vítima estava caída no chão com diversas perfurações no corpo, dentro da própria casa.

Ainda de acordo com a PM, o adolescente já havia sido apreendido por tráfico de drogas e por suspeita em uma participação de um homicídio ocorrido no dia 22 de setembro. Munições foram recolhidas da casa da vítima.

O corpo foi encaminhado para a funerária. Nenhum suspeito foi localizado.





Tags:

Adolescente | Homicídio | Visconde do Rio Branco