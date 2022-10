Imagem cedida pelo Portal RKF /Marcelo Lobo - Animal foi encontrado morto na MG-126

O corpo de uma jaguatirica foi encontrado às margens da MG-126, próximo à ponte do Jacaré, no município de Rochedo de Minas, que fica a 53 quilômetros de Juiz de Fora, na manhã desta sexta-feira (30). De acordo com informações da Polícia Militar de Meio Ambiente, o animal teria sido atropelado na via. Ainda de acordo com a PM, era uma jaguatirica macho.