www.radiomuriae.com.br/ - Zema visita Muriaé após tempestade registrada nesta terça (4)

A cidade de Muriaé decretou situação de emergência após a forte chuva que atingiu a cidade, além de contabilizar os estragos causados pelas chuvas que atingiram o município durante a terça-feira (04). Ocorrências de ruas alagadas, queda de árvores e destelhamento foram os registrados pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de Muriaé. Além disso, durante a tempestade, foram registradas descargas elétricas e ventos que ultrapassaram os 100 km/h.



A Energisa divulgou em nota que no início da tarde desta quarta-feira, 5, conseguiu recuperar as torres de transmissão e parte dos estragos causados na rede elétrica pelas chuvas de ontem. No momento, a empresa está restabelecendo o fornecimento de energia aos clientes de Muriaé de forma gradativa de acordo com as condições de acesso e as medidas de segurança alinhadas com a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a nota, a empresa continuará mobilizada, 24 horas por dia, com equipes próprias, profissionais terceirizados e de outras empresas do Grupo, até que todo fornecimento de energia seja normalizado. No final da manhã desta quarta-feira, a energia foi restabelecida também para 20 mil clientes de 9 municípios da Zona da Mata.

De acordo com o Departamento Municipal de Saneamento Urbano (Demsur), devido a falta de energia elétrica, as bombas de abastecimento ficam paralisadas. Além disso, o tratamento de água fica interrompido. Ainda de acordo com a Companhia de água da cidade, equipes estão atuando em Muriaé para a limpeza das ruas.



O Governador Romeu Zema (NOVO) esteve em Muriaé na tarde desta quarta-feira (04). De acordo com ele, o Estado irá contribuir nos reparos e no apoio às vítimas das chuvas.

“Felizmente não houve vítimas e nem feridos. Foi um milagre que eu vi aqui. Muriaé teve a sorte de não ter tido nenhuma vítima, nenhuma pessoa com nenhum ferimento. O Governo do Estado dará todo o apoio. O Corpo de Bombeiros e a PM transferiram homens de cidades vizinhas que foram atingidos pelas chuvas numa intensidade muito menor e que já conseguiram normalizar a situação para dar um apoio maior aqui em Muriaé, que é o epicentro.”



Ainda de acordo com o Governador, a Prefeitura da cidade irá levantar dados sobre os danos causados pelas chuvas e encaminhar esse levantamento para o Estado.

“Eu estive com o prefeito e percorremos várias áreas da cidade que sofreram danos. O Prefeito já me informou que a prefeitura estará ajudando aquelas famílias mais carentes que precisam de um reparo mais emergencial. Eu já solicitei à Secretaria de Desenvolvimento Social que assim que a prefeitura tiver esse levantamento mais completo, que seja enviado para nós estarmos colaborando, principalmente aquelas pessoas que não tem condição de repor o seu telhado ou repor aquilo que foi destruído pela ventania.”