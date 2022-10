Reprodução - Ocorrência policial

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de ter envolvimento com o um homicídio e tráfico de drogas na cidade de Barroso. De acordo com a ocorrência, a apreensão ocorreu no último dia 30 de setembro. Segundo a PM, o homicídio aconteceu no último dia 25, no Parque de Exposição de Barroso. Na época do crime, o adolescente estava com outros três homens em um carro, quando se depararam com outras três pessoas, que seriam rivais e dispararam diversos tiros contra eles.

Uma das vítimas foi atingida na cabeça e os outros dois, no braço e nas costas. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos fugiram do local de carro e as vítimas foram socorridas, sendo a mais grave, que foi alvejada na cabeça, internada na cidade de Barbacena. O adolescente foi encontrado em casa, onde foi apreendido. O jovem foi encaminhado ao Centro Socioeducativo e está a disposição da Justiça.

