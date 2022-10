PCMG - Delegado regional em Ubá Diêgo Candian Alves e delegado Vinicius Batista Soranço (responsável pela apuração do caso)

Na quarta-feira (5), a Polícia Civil efetuou a prisão temporária de um homem, de 49 anos, suspeito de ter matado uma mulher, de 49 anos, e o filho dela, de 6 anos, ao efetuar várias facadas que atingiram regiões vitais das vítimas, no município de Tocantins, na Zona da Mata mineira. O crime foi cometido na terça-feira (4).

Em menos de 24 horas do ocorrido, a Polícia Civil realizou levantamentos e colheu vestígios de materialidade e de autoria que levaram a Justiça a decretar a prisão do investigado, realizada na cidade de Tocantins.

A ação foi deflagrada pela Delegacia de Polícia Civil em Tocantins, com o apoio da Delegacia de Homicídios de Ubá, unidades que integram a 2ª Delegacia Regional em Ubá, pertencente ao 4º Departamento da PCMG. As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Vinicius Batista Soranço e prosseguem, em sigilo, com o intuito de não prejudicar as apurações. Mais informações serão divulgadas em momento oportuno, com o intuito de não prejudicar a investigação.

Tags:

PCMG | Prisão temporária | Tocantis | Zona da Mata