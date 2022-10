PCMG - Operação foi realizada pela PCMG e Vigilância Sanitária para apurar desobediência de Interdição Cautelar da empresa

Na terça-feira (4), buscas foram realizadas em uma empresa de cosméticos situada no município de Leopoldina, na Zona da Mata mineira, durante ação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária (VISA) municipal. Na ocasião, duas sócias do local, de 40 e 71 anos, foram presas em flagrante delito por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e por desobediência.



Conforme informações do delegado André Luís Dias Lima, foi feita representação pela busca e apreensão nos imóveis relacionados à empresa e suas sócias, após recebimento de ofício oriundo da VISA municipal, denunciando desobediência à Interdição Cautelar da empresa, que teve produtos, embalagens e matérias-primas apreendidas e ainda estaria impedida de comercializar quaisquer de seus produtos.

Durante as buscas, foram encontrados diversas matérias-primas para produção de cosméticos, embalagens vazias, rótulos ainda não aplicados e maquinário de produção, dando indícios de que, além de não ter cessado a venda dos produtos, a empresa ainda estaria manipulando e fabricando os próprios produtos, em total desacordo com as normas regulamentares, já que ela não detém autorização, licença para tal fim.

Os produtos e materiais arrecadados foram encaminhados ao órgão sanitário e ficarão retidos até a decisão da destinação.

Após a formalização do flagrante, foi arbitrada fiança e, com o pagamento, as mulheres responderão em liberdade.

Tags:

Cosméticos Irregulares | Crime | leopoldina | PCMG | Polícia | região | Vigilância Sanitária | Zona da Mata mineira