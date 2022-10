Reprodução - Ocorrência Policial

Um homem de 39 anos sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Nova Cidade, em Barbacena, na tarde da última quarta-feira (12). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime é um jovem de 21 anos. Ainda de acordo com a PM, a motivação do crime era uma dívida drogas no valor de R$ 100,00.

Ao chegarem no local, a vítima estava caída no chão com sangramento na região da cabeça e tórax. A própria vítima teria informados aos policiais as cararcterísticas do suspeito. Familiares do homem informaram ao agentes que o suspeito teria comparecido em sua casa determinando que fosse efetuado um pagamento da divida. Os dois teriam discutido, quando a vítima foi alvejada pelos disparos. O autor fugiu do local e não foi localizado. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada para o hospital.





Tags:

barbacena | Tentativa de Homicídio