Foto: Bombeiros MG - Animal estava preso em córrego

Uma égua foi resgatada de um atoleiro na manhã de sexta-feira (14), em Conselheiro Lafaiete. De acordo com os Bombeiros, o animal estava atolado em um córrego na zona rural de Itaverava, próximo ao povoado de Itaqui Baixo.

Ainda de acordo com os Bombeiros, foram usadas técnicas e equipamentos de salvamento terrestre para realizar a retirada do animal do córrego sem qualquer tipo de ferimento. Após o salvamento, o animal foi deixado sob responsabilidade do proprietário.

Tags:

atoleiro | bombeiros | égua