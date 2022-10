Imagens: Câmeras de segurança - Imagens mostram assaltantes fugindo de moto após roubo

Uma joalheria foi roubada na manhã desta terça-feira (25) em Visconde do Rio Branco. De acordo com a PM, dois suspeitos de terem praticado o crime haviam entrado na loja armados e anunciado o assalto.

O proprietário e a balconista da loja tiveram que entregar as joias sob ameaça dos indivíduos. Os assaltantes levaram uma grande quantidade de joias avaliadas em R$ 500 mil reais. Após o crime, eles fugiram em uma moto.

Ainda de acordo com a ocorrência, minutos antes, uma mulher teria entrado na loja pedindo informações sobre um produto. Ela estaria o tempo todo mexendo no celular e logo em seguida, saiu do estabelecimento e deixou a porta aberta. Os autores teriam abandonado a motocicleta e entrado em um carro para dar sequência a fuga.

Os policiais conseguiram encontrar a moto e foi descoberto que a mesma se tratava de furto. O dono do veículo foi acionado e confirmou que a motocicleta teria sido roubada na cidade de Piraúba. O carro usado na fuga estaria indo em direção para a cidade de São Geraldo.

Os policiais conseguiram identificar os autores através de câmeras de segurança, porém, os suspeitos ainda não foram encontrados.





Tags:

assalto | Assaltos | Joalherias | Polícia | Visconde do Rio Branco