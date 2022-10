Redes Sociais - Cinco pessoas morreram após troca de tiros em Visconde do Rio Branco

Cinco homens, com idades entre 16 e 46 anos, morreram após intensa troca de tiros na noite desta terça-feira (25), no bairro Solar em Visconde do Rio branco.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, após a troca de tiros a guarnição foi acionada a comparecer no local. Quatro vítimas estavam caídas no chão, em via pública. Os óbitos foram constatados pelo SAMU ainda no local. As vítimas tinham as idades de 25,18, 17 e 16 anos.

Ainda de acordo com a PM, uma das vítimas estava equipada com colete balístico e dentro de sua jaqueta, foi localizado um carregador alongado com capacidade de trinta munições de calibre 9milímetros e onze pinos de substância análoga a cocaína. Contra essa vítima, que é menor de idade, havia um mandado de internação compulsória em aberto.



Com uma outra vítima foi localizada uma mochila contendo duzentos e vinte seis pinos de substância análoga a cocaína e uma quantia em dinheiro.



Já próximo ao outro corpo foi localizado um coldre para arma de fogo na sua cintura, sem a arma. Com a quarta vítima, a PM localizou doze munições intactas de calibre .38 e duas buchas de substância análoga a maconha.



Dentro de uma residência, em frente ao local onde o grupo estava, utilizada para o comércio ilegal das drogas, havia mais um homem de 46 anos, caído ao solo sem vida.

A Polícia Militar também informou que estes fatos têm ocorrido devido a disputas entre criminosos pelo comércio ilegal de drogas no local.

