PMMG - Ocorrência

A Polícia Militar recuperou um veículo roubado na manhã desta terça-feira (25) em Rio Pomba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada pela vítima que relatou ter deixado o veículo, um Fiat Uno Mille Economy na cor azul, estacionado na Praça Nossa Senhora do Rosário, na noite de segunda-feira (24) e que pela manhã de terça o carro não estava mais no local.



Em patrulhamento o automóvel foi localizado na Rua José Marinho Saraiva, recuperado e removido ao pátio credenciado e permanece à disposição do proprietário.



