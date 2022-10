Reprodução internet - Operação conjunta ocorre em Minas Gerais e Rio de Janeiro

Por meio de parceria entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão, cinco mandados de indisponibilidade e sequestro de imóveis, sequestro de 29 veículos, apreensão de passaportes e apreensão de recursos financeiros. A operação, que visa a desarticulação de um grupo criminoso suspeito de desviar recursos públicos da Saúde no município de Além Paraíba, foi deflagrada nesta quinta-feira (27). Também são realizadas diligências em Argirita e Juiz de Fora em Minas Gerais e nas cidades de Três Rios e Sapucaia, ambas no Rio de Janeiro.



Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Cível, Criminal de Execuções Penais de Além Paraíba, com o intuito de arrecadar provas e desmantelar a quadrilha. Nomeada como Primum Non Nocere, a operação se concentra em desvios que ocorreram em uma entidade hospitalar de Além Paraíba. O nome da operação faz alusão a uma das principais premissas da medicina que significa: 'primeiro, não prejudicar.'

A ação policial está sendo realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Juiz de Fora, pela Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste, pelas Promotorias de Justiça de Além Paraíba, pelo 4º Departamento da Polícia Civil, pelo Departamento Estadual de Combate a Corrupção e pela Delegacia de Polícia Civil de Três Rios/RJ.

Participam da operação, policiais civis, servidores do Ministério Público, agentes do GAECO, quatro delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, cinco promotores de Justiça.

