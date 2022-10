Foto: Arquivo Pessoal - Corpo da vítima foi reconhecido pela família

O corpo encontrado na região da Praia de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espirito Santo, no sábado (22), foi confirmado como sendo o corpo de Lucas Mesquita Henrique Lara, de 33 anos. O corpo do rapaz foi sepultado na cidade de Barbacena, na última terça-feira (25).



A vítima foi visitar o pai, que não o via há 30 anos. Na semana passada, mãe e filho foram visitar a praia. De acordo com a mãe de Lucas, após entrar no mar, o filho não conseguiu sair da água. Segundo testemunhas, o rapaz teria entrado em uma correnteza inversa.

A Prefeitura da cidade teria informado que a Secretaria de Defesa Social mantém o monitoramento diário das praias. De acordo com a informação, o Executivo "Inclusive esteve na Praia do Bosque fazendo ronda, pouco antes das 11h45 – quando o banhista entrou no mar – e estava deserta, apenas com um pescador. Depois o banhista chegou com a mãe. Logo após o ocorrido, informada, uma equipe de guarda-vidas entrou no mar para tentar fazer o resgate – contudo a maré estava revolta e não foi possível localizá-lo”, disse a Prefeitura.

