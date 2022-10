Via 040 - Homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional

Um homem, que ainda não teve a idade informada, ficou gravemente ferido após ser atropelado na BR-040 no início da tarde desta quinta-feira (27). O acidente aconteceu no km 660 da rodovia, próximo a Ressaquinha.

A vítima foi inicialmente socorrida por uma viatura de resgate de Pedra do Sino. Em seguida, em função da gravidade do estado de saúde, ela foi encaminhada em uma ambulância da VIA 040 para o Hospital Regional.



