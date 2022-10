Foto: Pixabay - Ainda não há previsão de quando o serviço será restabelecido

A Copasa de Barbacena informou que o abastecimento de água na região Noroeste da cidade está comprometido devido ao tombamento de uma carreta na BR-040. O veículo transportava cal, e parte da carga foi derramada no córrego Caeté, um dos principais mananciais utilizados para realizar a captação de água para abastecer a região, tendo seu funcionamento então suspenso.

A Companhia vem monitorando e tomando as providencias para a retomada do abastecimento, a fim de manter a qualidade da água e avaliar os possíveis impactos causados. A previsão é de que o fornecimento de água fique interrompido entre a tarde e a noite de hoje (27). Já acerca do córrego Carás, a empresa ressalta que está funcionando normalmente.

Confira a matéria no Portal Barbacena Online

Tags:

abastecimento de água | barbacena | interrompido