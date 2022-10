Reprodução Internet - Homem tinha registro de violência registrado pela ex-namorada que assassinou

Um homem de 24 anos e uma mulher de 23 anos foram executados por um jovem 26 anos, ex-namorado da vítima, na noite de quinta-feira (27), no Bairro Peluso, em Ubá. O suspeito do crime feriu a mulher com cinco tiros. A segunda vítima foi morta com dois disparos.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que o crime tenha sido passional, pois, testemunhas disseram que o acusado não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Conforme o boletim de ocorrência, o atirador encontrou o casal na rua e matou os dois com uma pistola 9 milímetros. Em seguida, o suspeito fugiu, e até o momento, ninguém foi preso.

Também segundo a Polícia Militar, já existia uma queixa por violência contra a mulher prestada pela vítima contra o agressor.