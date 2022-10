Foto: Prefeitura de Muriaé - Através de campanhas e outros metodos, cidade conseguiu ultrapassar média estadual no número de vacinados

A cidade de Muriaé atingiu a marca de 92,6% no índice de cobertura vacinal contra a poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola e Hepatite A. Através do acompanhamento mensal dos Cartões Espelho e a busca ativa, foi possível aumentar de forma significativa o número de vacinados. A cobertura anterior estava em 43,24%.

Segundo a Secretaria Municipal da cidade, a técnica consiste em identificar as pessoas que estão com pendências na situação vacinal por meio da verificação dos Cartões Espelho, e realizar busca ativa de usuários faltosos. Além disso, o acompanhamento mensal, com desdobramento em ações realizadas pelas equipes de saúde, revelou áreas mais vulneráveis que necessitavam de mais atenção e inovações.

Ações em praças e outros locais públicos para promover educação em saúde junto à comunidade e também vacinar a população também foram realizadas para aumentar a cobertura vacinal da cidade. Em relação poliomielite, foram vacinadas mais de 853 mil crianças, em 78 dias, dentro do Estado de Minas Gerais, o que representa 81,64%, fazendo com que a cidade de Muriaé ultrapasse a média estadual.

Todo o trabalho na cidade e região foi acompanhado pela Gerência Regional de Saúde (GRS) de Ubá. Além de apoio, a GRS promove capacitações para os profissionais envolvidos com a vacinação sobre o controle e prevenção de doenças imunopreveníveis, além de esclarecer dúvidas sobre a importância da imunização infantil e da administração segura de vacinas.

Ressaltando a tendência, Wallan prevê que em breve o município deve ultrapassar os 95% de cobertura do público de 0 a 2 anos com todas as vacinas, que é o índice preconizado pelo MS. “É um bom exemplo para muitos municípios da GRS Ubá, pois garantir a proteção das crianças contra doenças imunopreviníveis é uma das prioridades do SUS”, finalizou.