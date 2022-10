Foto: Bombeiros - Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (28)

Um acidente deixou uma pessoa ferida na rodovia AMG 420, entre Ressaquinha e Senhora dos Remédios. De acordo com os Bombeiros de Barbacena, a colisão aconteceu na tarde desta sexta-feira (28), envolvendo dois carros com placas de Barbacena e Senhora dos Remédios.

Ainda de acordo com os militares, ao chegarem no local, após avaliação, os condutores dos veículos envolvidos não estavam dentro dos carros sem ferimentos, não necessitando de atendimento médico. Porém, havia uma vítima presa as ferragens.

A vítima estava consciente, apresentando um corte na face e fratura na perna esquerda. Ela foi removida do automovél e levada para atendimento médico em Barbacena. A PM também esteve no local para realizar os trabalhos de praxe.

