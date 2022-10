PM - Faca e porrete usados no criem foram apreendidos pela polícia

Um homem, de idade não revela, desferiu pelo menos quatro golpes de faca em um homem de 33 anos, por volta das 19h, da última sexta-feira (28), em Sereno, distrito de Cataguases.

A motivação do crime seria passional. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mesma mulher se relacionou com a vítima e depois com o agressor e estaria tentando reatar o relacionamento com o homem agredido. Ao saber o que estava acontecendo, o suspeito não teria aceitado tal situação e cometeu o crime.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na casa da vítima. O homem foi até a residência do agredido com uma faca na cintura e um porrete nas mãos que ele usou para abrir o portão. Como não conseguiu, pulou o muro e bateu na porta, quando a vítima o atendeu eles começaram uma briga sendo atingido por golpes de faca em várias partes do corpo.

Levado ao Pronto Socorro do Hospital de Cataguases, a vítima foi medicada e fez exames complementares e não corre risco de morte. Mesmo assim, a vítima ficou internada em observação, conforme informou a PM. A faca e o porrete utilizados pelo agressor foram apreendidos e a polícia faz buscas para encontrá-lo.

Informações do site www.ovigilanteonline.com.br